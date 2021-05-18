"الصحة": 237 شهيدا و6278 جريحا حصيلة العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء العدوان على شعبنا بلغ 236، و6278 جريحا.

وقالت الوزارة في تقرير لها، إن 213 شهيدا بينهم 61 طفلا، و 36 سيدة، ارتقوا في قطاع غزة، فيما أصيب 1442 أخرون، أما في الضفة فبلغ عدد الشهداء 23 شهيدا، و3825 جريحا.

وفي مدينة القدس، استشهد مواطن وأصيب 1011 أخرون، بينما نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 وصفت بالخطيرة، ونحو 204 متوسطة، و223 طفيفة، فيما وصلت لمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية 739 إصابة.

وتوزعت الإصابات في محافظات الوطن حسب التالي:

رام الله: 114 بينها 14 بحالة خطيرة و41 بحالة متوسطة و59 طفيفة

الخليل: 201 بينها 19 إصابة بحالة خطيرة و124 بحالة متوسطة و58 طفيفة

بيت لحم: 25 بينها إصابتان خطيرتان و13 بحالة متوسطة و10 طفيفة

نابلس: 140 إصابة بينها 20 بحالة خطيرة و57 بحالة متوسطة و63 طفيفة

جنين: 70 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و13 بحالة متوسطة و51 طفيفة

طولكرم: 76 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و22 متوسطة و47 طفيفة

سلفيت: 20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة و 10 متوسطة و6 طفيفة

طوباس:12 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و4 متوسطة و6 طفيفة

قلقيلية: 59 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة و7 متوسطة و49 طفيفة

أريحا: 22 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و5 متوسطة و15 طفيفة

وفيما يتعلق بتوزيع الإصابات التي نقلت لمراكز العلاج في الضفة الغربية حسب سبب الإصابة كانت على النحو التالي:

رصاص حي: 446

رصاص معدني مغلف بالمطاط: 175

اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع: 94

إصابات جراء الضرب والسقوط: 24

وعن عدد الأطفال (أقل من 18 عاماً) من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية فقد بلغ عددهم 223 طفلا، فيما تعاملت الطواقم مع 22 سيدة أصبن بجروح مختلفة.