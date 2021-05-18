"الاضراب الشامل "..الفلسطينيون يرتدون عباءةً واحدةً

وطن للانباء : تأكيدًا على التعاضد والتلاحم الوطني؛ أرخى الإضراب الوطني العام سدوله في جميع اراضي فلسطين التاريخية، اليوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن الفعاليات الوطنية ضدّ العدوان الإحتلالي الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني.

ويستحضر الفلسطينيّون الإضرابات التاريخية العامّة، تحديدًا الإضراب العام عام 1936؛ والذي استمرّ ستّة أشهر، إضافةً إلى الإضرابات التاريخية العامّة التي نفّذها الفلسطينيون على مدار العقود الماضية، فيما تتجلّى الأهمية التاريخية لهذا الإضراب؛ من خلال استعادة الوحدة المصيرية للشعب الفلسطيني، وإعادة بناء الهوية الوطنية الفلسطينية بعد عقود من التهشّم والتشظّي الداخلي الذي حاول الاحتلال الحفاظ عليه.

وعمّ الإضراب الوطني جميع الأراضي الفلسطينية، حيث أُغلقت المحال التجارية وكافّة الأنشطة الاقتصادية، ففي محافظة رام الله؛ نظّمت القوى الوطنية مسيرةً شعبيةً في وسط المدينة توّجهت بعيدها إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي محافظات الشمال؛ نظّمت القوى الوطنية مسيرات شعبية توّجهت إلى نقاط التماس مع الاحتلال، فيما سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية في محافظة طولكرم، ظهر اليوم؛ للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه العدوان الإسرائيلي، وكذلك الأمر؛ في محافظة جنين، والتي سيتم تنظيم جماهيرية فيها، عصر اليوم.

ارتباطًا بما سبق؛ فقد أعلنت القوى الوطنية في محافظة نابلس عن تنظيم مسيرات جماهيرية، ستّتجه إلى أربع نقاط تماس مع الاحتلال.

وفي محافظة الخليل؛ عمّ الإضراب العام جميع بلدات وقرى ومخيّمات المحافظة، والتي سيتم تنظيم مسيرة جماهيرية فيها ظهر اليوم، ستّتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال.

أمّا في محافظة أريحا؛ فقد أعلنت القوى الوطنية عن تنظيم فعاليات احتجاجية على العدوان الإسرائيلية، معلنةً التزام المحافظة بالإضراب الوطني العام.

وفي السّياق ذاته؛ عمّ الإضراب الوطني محافظة بيت لحم، والتي أعلنت القوى الوطنية والشعبية فيها عن تنظيم فعاليات احتجاجية، تتضّمن مسيرات جماهيرية تبدأ في منطقة باب الزقاق ثم تتوجّه إلى المدخل الشمالي للمحافظة؛ وذلك عند نقاط التماس مع الاحتلال.

وضمن الفعاليات الوطنية والشعبية؛ عمّ الإضراب الوطني محافظة القدس وضواحيها، التي أُغلقت المحال والأنشطة الاقتصادية فيها، وبحسب المعلومات؛ فإنّ مسيرةً جماهيريةً ستنطلق اليوم في باب العامود؛ وذلك احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي.

كما شهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة مسيرات ومواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال ، حيث قمع الاحتلال المواطنين بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي .

وبما يؤكد الوحدة المصيرية للشعب الفلسطيني؛ عمّ الإضراب الوطني الداخل الفلسطيني المحتل ضمن الفعاليات التي أعلنت عنها لجنة المتابعة العليا.

وأكّدت مصادر صحفية؛ أنّ شرطة الاحتلال قمعت وقفات احتجاجية نفّذها فلسطينيو الداخل في دير حنا وسخنين وعرابة وكفر مندا، مبينةً أنّ القوى الوطنية ستنظّم مسيرةً جماهيريةً، عصر اليوم، في كفر قرع، وفي كافّة الأراضي الفلسطينية المحتلّة.