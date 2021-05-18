نقابة المحامين تثمن جهود النقابات العربية والدولية الشريكة في فضح جرائم الاحتلال الصهيوني

وطن: ثمنت نقابة المحامين المواقف الثابتة لكافة النقابات العربية والدولية الشريكة والرامية الى فضح ممارسات الدولة القائمة بالاحتلال لا سيما أعمال الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة وسرقة الأراضي في عاصمتنا الأبدية القدس.

وشددت نقابة المحامين في إطار اتصالاتها مع النقابات العربية والدولية وانتصارا لحقوق شعبنا المشروعة وانسجاما مع أحكام القانون الدولي العام والانساني ضرورة قيامها بممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة للوقوف أمام مسؤولياتها مما يجري من انتهاكات ومجازر جماعية ترتكبها قوة الاحتلال العسكري الاسرائلي بحق شعبنا الأعزل في كافة أماكن تواجده.

وأضافت نقابة المحامين أن هذه الجهود تأتي في اطار التنسيق التام على المستوى العربي أولا في إطار اتحاد المحامين العرب وعلى المستوى الدولي ثانيا في إطار الأطر والنقابات الحرة المؤمنة بعدالة قضية شعبنا وذلك لبناء استراتيجية محددة تنقل حقيقة الكيان الاحتلالي وسلوكه القائم على نظام الفصل العنصري التام.

وفي ذات السياق، أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين ايمانها المطلق في التحول الطليعي الطبيعي في التعامل مع قضيتنا الوطنية من قبل كافة أحرار العالم وفي مقدمتهم النقابات والاتحادات الشعبية الأممية استنادا لما كرسه شعبنا الفلسطيني في الأسابيع الماضية على امتداد خارطة فلسطين التاريخية من حالة نضالية متقدمة وتشبثه في هويته الوطنية الفلسطينية بعد ثلاثة وسبعين عاما من النكبة وبعد أن أعتقدت قوة الاحتلال العسكري أن عامل الزمن ممكن أن يمسح ذاكرة شعبنا ومأسيه ويفقده هويته الوطنية.