إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير القائد مروان البرغوثي من عزل "هداريم" إلى عزل "أيالون"

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت صباح اليوم على نقل الأسير القائد مروان البرغوثي ( 62 عاما) من عزل سجن "هداريم" إلى عزل "أيالون".

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد عزلت الأسير البرغوثي قبل عدة أيام، وذلك بعد أن أصدر بيان من داخل السجون يطالب فيه عموم الشعب الفلسطيني بالتصدي للاحتلال والانخراط في المقاومة.

من الجدير ذكره أن الأسير مروان البرغوثي من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله والبيرة، معتقل منذ تاريخ 15 نيسان 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن خمس مؤبدات و 40 عاما.