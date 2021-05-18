استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب الحرم الابراهيمي في الخليل

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب في مدينة الخليل.

وقالت الصحة ان الشاب الذي اطلق جنود الاحتلال النار عليه في الخليل استشهد.

وكانت قوات الاحتلال، قد اطلقت صباح اليوم الثلاثاء، النار تجاه شاب في مدينة الخليل، بزعم تنفيذه لعملية طعن.

ونشرت مصادر اعلام عبرية، مقاطع فيديو للشاب بعد أصابته جراء اطلاق النار عليه، أمام حاجز عسكري قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وقالت وزارة الصحة انها تحاول الحصول على معلومات حول الحالة الصحية للشاب الذي اطلق جنود الاحتلال النار عليه في الخليل.