الإضراب الشامل يعم فلسطين

وطن: عم الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء فلسطين، من شمالها حتى جنوبها ومن شرقها الى غربها وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والمسجد الأقصى.

وأعلنت مختلف الأطر الشعبية والجماهيرية واللجان والحراكات والفعاليات السياسية والوطنية منذ الامس الالتزام بقرار الإضراب الشامل والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، اليوم الثلاثاء، علما أن الإضراب يشمل كل مرافق الحياة باستثناءات بسيطة.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

وقال مراسلنا ان هناك التزام كبير بالاضراب في المدن الفلسطينية، حيث بدت الشوارع والميادين شبه فارغة من المواطنين والمركبات، بانتظار انطلاق الفعاليات الشعبية في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم حيث ستنطلق التظاهرات من مراكز المدن باتجاه حواجز الاحتلال.

كما دعت كل من حركتي حماس وفتح إلى إضراب شامل في مدن الضفة الغربية للتعبير عن التضامن مع ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي متواصل منذ 9 أيام أدى لاستشهاد أكثر من 220 شخصا وجرح المئات إلى جانب تدمير كبير.

ولاقت الدعوة قبولا واسعا عبر منصات التواصل، حيث رأى نشطاء ومغردون أن توحيد الصف أمام الاحتلال هي أولى خطوات الانتصار، مشيرين إلى الإضراب العام الذي خاضه الشعب الفلسطيني عام 1936، والذي استمر لـ 6 أشهر كاملة.