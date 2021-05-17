جيش الاحتلال يبلغ قادة المستوطنات المتاخمة لغزة باستمرار "العملية العسكرية" لـ48 ساعة على الأقل

وطن: أبلغ رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي قادة المستوطنات المحيطة بقطاع غزة أن "العملية العسكرية" سوف تستمر لـ48 ساعة أخرى.

ونقلت القناة الـ20 العبرية عن كوخافي أنه خلال اليومين القادمين سوف تكثف "إسرائيل" قصفها على قطاع غزة.

وتابعت القناة أن كوخافي صرّح بأن الجيش "الإسرائيلي" مستمر في تدمير الأبراج السكنية في غزة.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، هدد الاحتلال اليوم الاثنين، بأن المقاومة سوف تعاود قصف "تل أبيب" في حال استمر الاحتلال بقصف منازل المواطنين الأمنين.