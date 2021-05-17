اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم وتجدد المواجهات غرب المدينة

وطن: أصيب مساء اليوم الاثنين، شاب برصاص الاحتلال، خلال تواجده بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن الشاب وهو من بلدة علار أصيب بعيار ناري باليد وآخر بالقدم اطلقها عليه جنود الاحتلال المتواجدين على بوابة الجدار، ونقل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته بالمستقرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاب في العشرينات من العمر أثناء تواجده بالقرب من جدار الضم والتوسع غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، واقتادته إلى جهة مجهولة ولم تعرف هويته بعد.

وفي الوقت ذاته، أفاد مواطنون من ضاحية شويكة شمال طولكرم بأن مجموعة كبيرة من قوات الاحتلال داهمت منزل فيصل عمر بالقرب من الجدار العنصري غرب الضاحية، وقامت بتفتيشه واعتلت سطحه، وما زالت متواجدة فيه حتى الآن.

الى ذلك، تجددت مساء اليوم المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم، وسط إطلاق الاحتلال للأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، دون ان يبلغ عن اصابات.

"وفا"