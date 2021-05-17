اتحاد شركات تأجير السيارات واللجنة العليا لقطاع النقل تدعوان الى الالتزام المطلق بالإضراب الشامل

وطن: دعا اتحاد شركات تأجير السيارات في فلسطين واللجنة العليا لقطاع النقل الى الالتزام المطلق بالإضراب الشامل الثلاثاء (18/5/2021) المعلن عنه من قبل الهيئات المحلية والفصائل واللجنة المركزية احتراما لشهدائنا الأبطال في ظل استمرار العدوان على شعبنا في غزة، ونصرة للقدس وأهالي حي الشيخ جراح.

ومن المقرر أن يعم الإضراب الشامل، كافة مناطق فلسطين التاريخية بالإضافة إلى الجولان السوري المحتل، والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

ويعتبر هذا الإضراب هو الأكبر منذ عام 1936.