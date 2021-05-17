الهيئة المستقلة تطالب وكالة "الأونروا" بالقيام بواجبها القانوني تجاه النازحين في أماكن الايواء في غزة

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تنظر بخطورة بالغة لأوضاع المواطنين الفلسطينيين النازحين قسراً من أماكن سكناهم الى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في قطاع غزة، بسبب العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع، واستمراره لليوم الثامن على التوالي.

وذكرت الهيئة في بيان لها، وصل وطن، أنه منذ بداية العدوان بتاريخ 10/5/2021، نزح قرابة 41900 مواطن، إلى 45 مدرسة تابعة للأونروا في مختلف محافظات القطاع، ولم تقم أية جهة دولية حتى تاريخه بالتعامل مع هذه الأماكن كمراكز إيواء، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين داخل المراكز في ظل تصاعد العدوان واستهدافه المباشر للمدنيين.

كما يعاني المواطنون النازحون من عدم توفر الخدمات الأساسية من مياه وطعام وكهرباء واحتياجات خاصة داخل تلك المراكز، علاوة على تكدسهم داخل هذه المدارس في ظل خطر جائحة كورونا، وانعدام مستلزمات الجهات الرسمية التي تأثرت نتيجة تعرضها للاستهداف من قبل هجمات الاحتلال.

وطالبت الهيئة في بيانها، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين القيام بواجبها القانوني تجاه النازحين في أماكن الايواء، وتحذر من خطورة أوضاعهم المعيشية والحياتية، كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم كل ما يلزم لإغاثة وحماية المواطنين المعرضين لاستهداف قوات الاحتلال .