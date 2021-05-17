رئيس الوزراء يطلب من المبعوث الامريكي وقف العدوان على غزة

وطن: بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية مع المبعوث الأميركي هادي عمرو الاوضاع الخطيرة في سائر الاراضي الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحضور وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والاشغال العامة والاسكان محمد زيارة.

ودعا رئيس الوزراء الولايات المتحدة للتدخل لوقف العدوان فورا لحقن دماء ابناء شعبنا في غزة الذين ارتقى منهم ما يزيد عن 200 شهيدا منهم أكثر من 50 طفلا.

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء على ضرورة وقف سياسات التهجير والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه في القدس والشيخ جراح على وجه التحديد، وكذلك الهجمات على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

كما أكد رئيس الوزراء انفتاح القيادة على اي جهد سياسي قائم على القانون الدولي، بما يقود لدولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس على حدود عام 1967، وبما ينهي الاحتلال.

وناقش الطرفان تفاصيل المساعدات الامريكية التي أعلن الرئيس بايدن استئنافها، ودعا رئيس الوزراء لأن تكون منسجمة مع الاولويات الوطنية وخطة التنمية القطاعية.

من جانبه، أكد عمرو سعي بلاده لوقف التصعيد في قطاع غزة، وضرورة العمل من اجل حل الدولتين.