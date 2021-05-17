مصطفى البرغوثي يجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس بوتين

وطن: في إطار الجهود لوقف العدوان على قطاع غزة أجرى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، محادثات عبر الهاتف مع السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس بوتين.

وشرح البرغوثي لنائب الوزير بوغدانوف خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة والقدس وما أدى إليه القصف الإسرائيلي من خسائر في الأرواح البشرية والممتلكات، وما تتعرض له القدس و الشيخ جراح وسائر الأراضي المحتلة، من هجمات المستوطنين مؤكدا وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته في النضال من أجل حقوقه الوطنية.

وأكد السيد بوغدانوف أن روسيا تواصل دون كلل جهودها للوصول إلى التهدئة بسرعة سواء عبر الاتصالات الدبلوماسية أو في مجلس الأمن أو في اجتماعات الرباعية أو اجتماعات دول البريكس، كما أكد الموقف الروسي الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة.

وعبر البرغوثي عن التقدير للجهود الروسية الدبلوماسية المثابرة ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.