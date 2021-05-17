مستوطنون يهاجمون عينابوس ويشعلون النار في أراضي زراعية جنوب نابلس

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، قرية عينابوس جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني مستوطنة" يتسهار" هاجمت أطراف القرية من الجهة الشمالية الغربية، وأحرقت مناطق زراعية، وسط إطلاق الرصاص، وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أكد دغلس أن مستوطنين من مستوطنة "براخا" أضرموا النار في الجهة الشرقية لبلدة عراق بورين جنوب نابلس، الأمر الذي أدى إلى احتراق عشرات الأشجار في المنطقة.

"وفا"