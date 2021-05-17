سعد يدعو عمال وعاملات فلسطين لإنجاح الإضراب العام في فلسطين

وطن: دعا شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، جمهور العمال والعاملات في فلسطين، وكذا النقابات الوطنية والعامة لدعم فعاليات الإضراب العام، وعدم التوجه لأعمالهم، وذلك تطبيقاً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية التي دعت لهذا الإضراب الثلاثاء 18 أيار 2021م.

كما دعاهم للمشاركة في كافة فعاليات التصدي للمحتل الإسرائيلي، وذلك احتجاجا ورفضاً من عمال فلسطين لجرائمه ضد العاصمة المحتلة وسكانها بما في ذلك محاولاته تهجير سكان حي الشيخ جراح من بيوتهم، وممارسته البغيضة والعنصرية ضد جماهير شعبنا في الداخل المحتل وضد قطاع غزة المحاصر.

كما دعا جمهور مجتمع العمال والعاملات في العالمين العربي والإسلامي لإبداء المزيد من الدعم والمساندة لكفاح شعبنا الفلسطيني والخروج إلى الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع المسجد الأقصى الجريح والتنديد بما تقترفه حكومة دولة الاحتلال بحق شعبنا الأعزل من انتهاكات وجرائهم؛ كما طلب سعد من أرباب العمل الوطنين باحتساب يوم الإضراب كيوم عمل مدفوع الأجر وعدم القيام بخصم أي ساعة من يوم الإضراب.