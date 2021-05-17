النقابه الوطنية لعمال النقل تعلن الإضراب العام والشامل الثلاثاء

وطن: قررت النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين وانسجاما مع قرار وتوجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطن والقوى الوطنية والاسلامية في فلسطين واتجاه ما يجرى من تصعيد وجرائم متصاعدة بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في القدس الشريف وغزه وكل ارجاء الوطن، املا من الاحتلال الاسرائيلي وعصابات مستوطنيه فرض وقائعه على الارض محاولا بذلك فرض اجندته وتكريس سيادته تمهيدا للتقسيم الزماني والمكاني لارضنا الفلسطينية الطاهرة.

وعليه تؤكد النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين على ما يلي:

1- اعلان الاضراب العام والشامل الثلاثاء الموافق 18/5/2021م .

2- دعوة عمال النقل في العالم والعالم العربي والاسلامي وكل احرار العالم الى الخروج عن صمتهم والضغط على حكوماتهم لنصرة شعبنا الفلسطيني الاعزل اتجاه ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا من استهداف مباشر من الاحتلال و قطعان مستوطنيه .

3- تتوجه النقابة الوطنية لعمال النقل بتحية اجلال واكبار الى كافة عمالها البواسل والى جماهير شعبنا الفلسطيني وخاصة في بيت المقدس وغزه وكل ارجاء الوطن على صمودهم الاسطورى في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي رغم محاولاته اليائسه من النيل والانتصار على شعبنا .

4- تدعوا النقابه الوطنية لعمال النقلفي كل محافظات الوطن عمالها واعضائها الى المشاركه الفاعله وتكثيف المقاومه الواسعة ونقل وتسهيل المشاركين في الفعاليات الوطنيه على امتدادها وصولا باذن الله الى تحقيق النصر ورفع الظلم المتصاعد بحق شعبنا ودحر الاحتلال .يستثنى من هذا سائقي الجسر الذين ينقلون المسافرين الى خارج الوطن ونقل المرضى والمصابين