المكتب الحركي في جامعة القدس يعلن الانخراط في الإضراب الشامل الذي سيعم الوطن الثلاثاء

وطن: أعلن المكتب الحركي في جامعة القدس، عن الإضراب الشامل الثلاثاء (18/5/2021) في كافة فروع ومراكز الجامعة.

ودعا المكتب الحركي في جامعة القدس، في بيان وصل وطن، اليوم الاثنين، كافة ابناء الجامعة الإداريين والأكاديميين الى الانخراط في الفعاليات الشعبية التي أعلنت عنها القوى الوطنية في مختلف محافظات الوطن، والتي ستعم فلسطين من بحرها الى نهرها للتأكيد على وقوفنا موحدين في مواجهة العدوان على شعبنا وأرضنا وقدسنا، خاصة ما يتعرض له قطاع غزة الصامد البطل من مجازر تندى لها الإنسانية، وما يتعرض له حي الشيخ جراح وأهله من عمليات تهويد، وما يتعرض له المسجد الاقصى من تدنيس وعدوان، وما يتعرض له أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل من إجراءات عنصرية.

وأكد "وقوفه خلف القيادة الفلسطينية في مساعيها لوقف العدوان الواقع على ابناء شعبنا الفلسطينية، وكل ما تقوم به من أجل وصول شعبنا للحرية والاستقلال".