صحة غزة: توقف مختبر كورونا الوحيد بغزة بسبب القصف الإسرائيلي

وطن: قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش إن استهداف الاحتلال الاسرائيلي لوزارة الصحة وعيادة الرمال يتسبب في وقف تام لعمل المختبر المركزي الوحيد لفحص فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأضاف أبو الريش في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن استهداف الاحتلال لوزارة الصحة وعيادة الرمال يتسبب في اصابة عدد من الطواقم الطبية التي تعمل في المختبر المركزي والتطبيب عن بعد وخدمة 103 بجراح مختلفة أحدها في الرأس.

وشدد على أن هذا الاستهداف تأكيد على رسالة القتل والإجرام التي ينتهجها المحتل.

وأكد أن الاستهداف جريمة نكراء تهدف إلى ثني الوزارة عن مواصلة عملها الانساني في انقاذ حياة الجرحى وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وشدد أبو الريش على أن وزار الصحة بكافة كوادرها المؤمنة برسالتها الإنسانية ثابته في ميدان عملها رغم التضحيات والاستهداف المتعمد وعلى المجتمع الدولي توفير الحماية لمقدمي الخدمات الصحية والانسانية.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية عصر الاثنين مبنى مقر وزارة الصحو وعيادة الرمال بغزة ما أدى لإصابة عدد من الطواقم الطبية ودمار كبير في المكان.