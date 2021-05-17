"الشعبية" تدعو لتصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال غداً في عموم مناطق التماس بالضفة المحتلة

وطن: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا في عموم الضفة إلى تصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في كافة مواقع التماس على امتداد محافظات الضفة، تزامناً مع الإضراب الشامل الذي تم الإعلان عنه غداً الثلاثاء التحاماً مع شعبنا والمقاومة في غزة، وانتصاراً لمدينة القدس المحتلة ولحي الشيخ جراح.

واعتبرت الجبهة أن الوفاء لدماء الشهداء الزكية التي سالت على امتداد الوطن خلال الأيام الماضية وخاصة شهداء غزة وأبطال مقاومتها الباسلة، تقتضي من الجميع وفي المقدمة منهم رفيقاتها ورفاقها في كافة المحافظات والمنظمات الحزبية بالضفة الالتحام في معركة المواجهة اليومية الشاملة مع هذا العدو الصهيوني المجرم والاشتباك معه بمختلف اشكال المقاومة، لتوجيه رسائل واضحة أن شعبنا في داخل وخارج فلسطين موحداً، ويلتف حول خيار المقاومة، وأنه لن يترك غزة والقدس والشيخ جراح تقاتل وحدها.