شاهد | ‏مذيع أمريكي يخرج عن صمته و يهاجم دولة الاحتلال بشكل علني ويصفها بـ"النازية"

وطن: خرج مذيع أمريكي عن صمته، تجاه العدوان الذي يتعرض له شبعنا على يد جيش الاحتلال، وقت الأطفال والنساء والأمنين في منازلهم.

وقال المذيع في مقطع فيديو له، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاسرائيليين الصهاينة يتصرفون مثل النازية.. تعالوا واعتقلوني.. انا هنا، ولن تفرضوا علي ما أراه وما أؤمن به.

وأضاف: انا اشاهد مقاطع فيديو لهم، وهم يطلقون النار على فتية فلسطينيين بعمر 14 عاما. إن

من يقوم بهذا العمل هو نازي، ولا يهمني ما هو عرقهم أو الى من ينتمون.

وتابع: عندما تطلق النار على رؤوس أطفال بعمر الـ14 عاما، فأنت نازي. انهم يضطهدون الفلسطينيين، ويسرقون اراضيهم، ويسرقونهم ، ويعاملونهم مثل الحيوانات.

وقال، إن "بن غوريون قال: نحن نرى الفلسطينيين كحمير. هكذا ينظرون الى الفلسطيني".

وأضاف: اريد أن اقول للخارجية الامريكية، إن الاسرائيليين الصهاينة هم نازيين، هذا ما أؤمن به، وامتلك هذا الحق كمواطن أمريكي للتعبير عن رأيي واستطيع استنكار الاستبداد في اي مكان.

وأنهى حديثه بالقول: انا أمريكي حر ولن تسكتوني الا بقتلي".