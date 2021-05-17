ألمانيا: إطلاق حماس صواريخ على "إسرائيل" هجمات "إرهابية"

وطن: اعتبر الناطق باسم الحكومة الألمانية أن إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه "إسرائيل" يشكل "هجمات إرهابية"، مضيفاً أن حكومة أنغيلا ميركل تدعم "حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في وجه هذه الهجمات"، وفق زعمها.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحافي "إنها هجمات إرهابية لها هدف وحيد قتل الناس عشوائيا وزرع الخوف" مضيفا أن حكومة أنغيلا ميركل تدعم "حق إسرائيل في الدفاع المشروع عن النفس في وجه هذه الهجمات"، وفق زعمها.

وفي سياق متصل، أدانت المستشارة الألمانية بشدة ما سمتها "الهجمات والمظاهرات المعادية للسامية" في ألمانيا. وقالت ميركل من خلال المتحدث باسمها زايبرت إن الحكومة الألمانية تحترم الحق في التظاهر، مشيراً إلى أن ألمانيا "لن تتسامح" مع أي تعبير "معادٍ للسامية" على أراضيها، على حد زعمها.

وقال زايبرت إن "أولئك الذين يستخدمون مثل هذه الاحتجاجات للتعبير عن كراهيتهم لليهود ينتهكون حقهم في التظاهر"، مؤكداً أن "ديمقراطيتنا لن تتسامح مع الاحتجاجات المعادية للسامية"، على حد زعمه.

واعتبر زايبرت أن "انتقاد تصرفات الحكومة الإسرائيلية في نزاع الشرق الأوسط لا يمكن أن يبرر أبدًا اتخاذ إجراءات ضد المواطنين اليهود والمؤسسات اليهودية.. أولئك الذين يهاجمون المؤسسات اليهودية في ألمانيا يظهرون بالفعل أنهم لا يهتمون بانتقاد دولة وحكومة، ولكن بالعدوان والكراهية ضد الدين ومن ينتمون إليه"، وفق زعمه.

وفي نفس السياق، طالب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيريمي يسخاروف، السلطات الألمانية بحماية الجاليات اليهودية من الهجمات ما سماها "المعادية للسامية". وقال يسخاروف في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية الجمعة: "أحث السلطات الألمانية على بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة جاليتنا هنا"، معرباً عن قلق الحكومة "الإسرائيلية" من حوادث "معادية للسامية"، مشيراً إلى أن "الصراع في الشرق الأوسط ليس له علاقة بالجالية اليهودية في ألمانيا".

وزعم السفير الإسرائيلي أنه لا يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلية سبباً لاتساع الصراع في الشرق الأوسط، وقال: "هناك نقاط خلاف متنوعة بين الإسرائيليين وحماس. لكن لا يمكن إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل ثم ربط ذلك بسياسة الاستيطان. يمكن بالطبع مناقشة سياسة الاستيطان في حوار سياسي جاد. لكن إطلاق 2000 صاروخ ليس حجة في نقاش"، وفق زعمه.

وكانت الشرطة الألمانية قد ذكرت أنه تم رصد حوادث حرق أعلام إسرائيلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية مساء الثلاثاء الماضي. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 13 مشتبهاً به في مدينة مونستر، بينما اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم آخرين في مدينة بون.