قطاع النقل العام يعلن الإضراب الشامل الثلاثاء

وطن: أعلنت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين عن الاضراب الشامل لجميع مركبات النقل العام (نقل الركاب) يوم الثلاثاء (18/5/2021).

وأضافت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين، في بيان لها وصل وطن، اليوم الاثنين، أن الإضراب يأتي "نصرة للقدس وأهالي الشيخ جراح، وتضامنا مع أهلنا في غزة العزة".

وقد أعلنت فعاليات شعبية وطلابية والقوى وتجارية والقوى الوطنية في الضفة الغربية، والداخل المحتل عام 1948 إضرابا شاملا، الثلاثاء، رفضا للعدوان على شعبنا.