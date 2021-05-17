استشهاد طفلة وإصابة العشرات في غارة على عمارة سكنية وسط مدينة غزة

وطن: استشهدت طفلة وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت، مساء اليوم الاثنين، عمارة سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ على الأقل وبدون سابق إنذار عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق مقابل عيادة الرمال التابعة لوزارة الصحة ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة أكثر من 10 مواطنين وتدمير أجزاء واسعة منها.

وأضافوا أن القصف الهمجي أدى إلى لحاق أضرار مادية كبيرة داخل عيادة الرمال التي وإصابة بعض الموظفين والطواقم الطبية الذي يعملون بداخلها.

وأشاروا إلى أن هذه العمارة المستهدفة لا تبعد سوى عدة أمتار عن المكان الذي تعرض للعدوان الوحشي فجر أمس واستهدف عدة عمارات سكنية مأهولة بالسكان وراح ضحيته أكثر من 40 شهيداً وعشرات الجرحى.