شبيبة فتح: عزل القائد مروان البرغوثي لن يحجبه عن شعبه ونضاله المستمر

وطن: أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين بيانا أكدت فيه أن اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على عزل الأسير القيادي في فتح مروان البرغوثي بحجة ابراقه رسالة دعم للمقاومة وأهلنا في القدس والداخل والضفة الغربية وهبتها الجماهيرية الشاملة، هي محاولة فاشلة لإخماد صوته وصوت حركة فتح التي تقود اليوم المقاومة الشعبية في كل الميادين.

وأكدت شبيبة فتح في بيان لها، وصل وطن، أن مروان الذي قضى أول الف يوم من حكمه الاخير في العزل الانفرادي، والذي يتعرض للعزل اليومي للمرة الرابعة والعشرين لن يحجب عن شعبه، ولن يتوانى عن الاستمرار في دوره النضالي من أجل حرية شعبه.

وأكدت من جديد على دعوتها لكل مؤسساتها الطلابية والقابية ولجانها في مختلف الأقاليم من أجل المشاركة الفاعلة يوم الثلاثاء في كل ساحات الاشتباك مع الاحتلال، بعد اعلان الاضراب الشامل الذي سيشمل كل ساحات الوطن، من النقب حتى الجليل.