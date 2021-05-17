نقابة محامي الجزائر تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وطن: نظمت نقابة محامي الجزائر الیوم الاثنین، وقفات احتجاجیة تضامنیة مع الشعب الفلسطیني تندیدا بالجرائم التي یرتكبھا الاحتلال الإسرائیلي في الأراضي الفلسطینیة.

وقال نقیب مجلس اتحاد منظمات المحامین الجزائریین عبد المجید سیلیني في تصریح صحفي أثناء الوقفة التندیدیة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إن "ھذه المبادرة جاءت تلبیة لنداء اتحاد المحامین العرب الذي دعا جمیع فروعه إلى تنظیم وقفات لمساندة الشعب الفلسطیني وذم العدوان الإسرائیلي على القدس المحتلة".

وأوضح سیلیني أن "الاستجابة للوقفة الاحتجاجیة التضامنیة كانت واسعة كون الأمر یتعلق بقضیة مصیریة تخص كل الأمة العربیة".

وشھدت الوقفة الاحتجاجیة بمجلس قضاء العاصمة مشاركة العشرات من المحامین والمحامیات حیث عبروا عن "مساندتھم لغزة وكل الفلسطینیین ضد الاحتلال الإسرائیلي، ورفعوا شعارات مساندة للقضیة الفلسطینیة ومناھضة للعنف ضد غزة والقصف الھمجي بالصواریخ على التجمعات السكانیة في الأیام الأخیرة من شھر رمضان والذي لا یزال مستمرا حتى الیوم".

كما حمل المحامون المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان "مسؤولیة ما یحدث في غزة والصمت إزاء التوسع الاستیطاني واغتصاب الأراضي الفلسطینیة".