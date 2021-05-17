مظاهرة في السويد تضامنا مع فلسطين ورفضا للعدوان الاسرائيلي

وطن: نظمت جمعية الرؤيا الفلسطينية في مدينة بوروس السويدية، مظاهرة في ساحة المدينة العامة دعما ومناصرة لأهلنا في القدس وغزة وحي الشيخ جراح.

وشارك في المظاهرة، عدد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية، وممثلون عن الأحزاب السويدية ومجموعات مناصرة للقضية الفلسطينية من السويديين.

وأكد رئيس جمعية الرؤيا الفلسطينية محمد كراز تضامن ودعم جميع المشاركين لأهلنا في غزة والقدس وحي الشيخ جراح وكل المدن الفلسطينية، وأن عدوان جيش الاحتلال الاسرائيلي على أهلنا في غزة جريمة انسانية لا يمكن السكوت عنها.

وطالب المجتمع الأوروبي بشكل عام والحكومة السويدية خاصة بضرورة ايقاف كافة انواع الدعم المقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجميع الاحزاب السويدية بضرورة أخذ موقف حاسم وواضح تجاه قضيتنا الفلسطينية وما يحدث في غزة.

ودعا كراز وسائل الاعلام السويدية إلى فضح جرائم الاحتلال وتحري الدقة والشفافية في نشر الاخبار عن الحرب القائمة الآن على ابناء شعبنا الفلسطيني في غزة، باعتبارها جريمة حرب وانتهاكا واضحا لحقوق الانسان.