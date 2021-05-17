د.حسن خريشة يوجه رسالة عبر وطن الى حسن نصر الله

وطن: وجه د. حسن خريشة، النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي المُنحل، ورئيس قائمة وطن للمستقلين الانتخابية، عبر وطن رسالة الى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وبدأ خريشة رسالته بـ"رسالة من مواطن وأسير محرر عشق المقاومة والمقاومين، وكنتم له وللكثيرين المثل والقدوة وسيدا للمقاومة وبلا منازع وانتم كذلك، وقد التزمنا بخط المقاومة ومحورها وتحالفنا معها، وآمنا ان فلسطين من البحر الى النهر، وهتفنا لـ صواريخكم التي دكت حيفا في العام 2006 وكنت في حينها معتقلا في زنازين الاحتلال في معتقل الجلمه، وقبل ذلك اثناء تحرير الجنوب عام 2000، هذا التحرير الذي عزز الأمل بامكانية وحتمية انتصار المشروع المقاوم على المشروع الصهيوني وكان لانتصاركم مع أسباب أخرى سببا لاندلاع انتفاضة الأقصى".

وتابع خريشة "سماحة السيد: هذا عتاب الصديق والحليف وانا واحد من الملايين التي تغنوا وغنوا للمقاومة ولمواقفكم وشجاعتكم وثباتكم وحكمتكم وعروبتكم، ادعوكم وباسم من نمثل لنصرة فلسطين التي نصرتموها و انتصرتم لها على الدوام ، ادعوكم لنصرة غزة ومقاومتها التي انتصرت للقدس ولبت نداءها بخطاب موجه للأمة او بصاروخ يخفف الضغط عن اهلنا في غزه وعن القدس والمرابطين في الأقصى او المعتصمين في الشيخ جراح".

وتابع خريشة "سماحة السيد، هذه هي معركة القدس وهي قطعا بو صلتكم، نعلم حجم التآمر عليكم وكذلك حجم التحديات .. لكن حضوركم وبصمتكم واجبة وضرورة وحاجة ملحة ومطلوبة لشعبنا وللاجيال التي تربت على المقاومه، نحن لم ولن ندعو الإعراب والمطبعين المتحالفين مع أمريكا والاحتلال، ولا نعول على الجامعة العبرية ولا على لجنة القدس ولا على المؤتمر الاسلامي، نحن نعول عليكم وعلى محور المقاومة الممتد والمنتصر ان شاء الله".

وتابع "سماحة السيد؛ اغيثونا واغيثوا مقاومتنا المظفرة واغيثوا وانتصروا للقدس والأقصى والقيامة والشيخ جراح ولأهلنا في المحتل عام 1984. لكم منا التحية والمحبة دمت سيدا للمقاومة".