القوى الوطنية والاسلامية: لتتواصل الهبة الجماهيرية في اطار المقاومة الشعبية وصولا الى الانتفاضة الشاملة

وطن: أكدت القوى الوطنية والاسلامية على الدعوة للاضراب الشامل في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات يوم غد الثلاثاء 18 / 5 / 2021 والدعوة للمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات الى مناطق التماس مع الاحتلال تنطلق الساعة الواحدة ظهرا ، مجسدين وحدة وطنية وتحت علم فلسطين ومؤكدين على دعوة لجنة المتابعة العليا في الاراضي المحتلة عام 48 بالاضراب الشامل .

وجددت القوى في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، ووصل وطن، على دعوتها بالتصدي للمستوطنين واعتداءاتهم الاجرامية المتواصلة بحماية جيش الاحتلال وما يتطلبه من سرعة انجاز لجان الحماية والحراسة للقرى والبلدات التي تتعرض لاعتداءات قطعان المستوطنين والتصدي لهم كذلك في الشوارع التي يحاول من خلالها المستوطنين قطع الطرقات وتخويف ابناء شعبنا ومنعهم من التنقل حيث ان التصدي لهم من ابناء شعبنا وردعهم عن ذلك هو المطلوب من الجميع .

وأكدت، ان جرائم الاحتلال ومجازره التي يتعرض لها شعبنا في القدس والضفة وقطاع غزة وايضا في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 تتطلب سرعة تظافر الجهود من اجل وقف هذه المجزرة والتأكيد على توفير الحماية الدولية لشعبنا وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاكمته على هذه الجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية التي يتطلب تسريع آليات محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا .

وحيّت القوى جماهير شعوب العالم واحزابها التي تخرج للوقوف الى جانب شعبنا ورفضا للاحتلال وجرائمه وتدين المواقف المتخاذلة وخاصة الموقف الامريكي الشريك مع الاحتلال والذي يوفر له الحماية ويزوده بأحدث ترسانه والاسلحة الامريكية التي يستخدمها الاحتلال بما فيها الطائرات الحديثة والاسلحة المحرمة في القصف الهمجي والبربري الذي يتعرض له شعبنا في القطاع ورفض الموقف الامريكي بإفشال اصدار مجلس الامن موقف يتطلب وقف المجزرة والعدوان.

وأكدت القوى على مواصلة الهبة الجماهيرية لكل ابناء شعبنا واستدامة الفعاليات الجماهيرية والكفاحية في اطار المقاومة الشعبية واهمية مشاركة الجميع في اطارها وصولا الى الانتفاضة الشاملة مع التأكيد على الفعاليات المركزية التي ستنطلق بشكل يومي وتنطلق الى مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية في ايام غضب شعبي وجماهيري مستمر وبشكل يومي في كل المحافظات مع الدعوة المركزية على اعتبار يوم الجمعة القادم يوم فعل كفاحي وجماهيري ضد الاحتلال ومستوطنيه مع التأكيد على الوحدة الوطنية واستمرار المقاومة ضد الاحتلال .

