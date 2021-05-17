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‎الصحة: 220 شهيداً و6039 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال عشرة أيام

17.05.2021 02:14 PM
‎الصحة: 220 شهيداً و6039 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال عشرة أيام

وطن: كشفت وزارة الصحة في التقرير الوطني التراكمي من تاريخ 7/5/2021 ولغاية الساعة: 12:00 ظهراً من تاريخ 17/5/2021، عن أن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بلغت 220 شهيداً و6039 جريحاً، وذلك على النحو التالي:

‎•       ‎الضفة الغربية: 21 شهيداً بينهم طفل و3728 جريحاً.

•       ‎قطاع غزة: 198 شهيداً بينهم 58 طفلاً و35 سيدة و1300 جريحاً.

•       ‎القدس: شهيد و1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة.

 

الإصابات التي نقلت لمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية (730) على النحو التالي:

•       ‎رام الله: 113 بينها 14 بحالة خطيرة و 41 بحالة متوسطة و 52 طفيفة

•       ‎الخليل: 199 بينها 19 إصابة بحالة خطيرة و 124 بحالة متوسطة و 55 طفيفة.

•       ‎بيت لحم: 25 بينها إصابتان خطيرتان و 13 بحالة متوسطة و 10 طفيفة

•       ‎نابلس: 135 إصابة بينها 20 بحالة خطيرة و 57 بحالة متوسطة و 58 طفيفة.

•       ‎جنين: 70 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و 13 بحالة متوسطة و 51 طفيفة

•       ‎طولكرم: 75 إصابة بينها 6 بحالة خطيرة و 22 متوسطة و 47 طفيفة

•       ‎سلفيت: 20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة و 10 متوسطة و 6 طفيفة

•       ‎طوباس:12 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و 4 متوسطة و 6 طفيفة

•       ‎قلقيلية: 59 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة و 7 متوسطة و 41 طفيفة

•       ‎أريحا: 22 إصابة بينها 2 بحالة خطيرة و 5 متوسطة و 15 طفيفة

 

توزيع الإصابات التي نقلت لمراكز العلاج في الضفة الغربية حسب سبب الإصابة:

•       ‎رصاص حي: 441

•       ‎رصاص معدني مغلف بالمطاط:172

•       ‎اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع:93

•       ‎إصابات جراء الضرب والسقوط: 24

•       ‎عدد الأطفال (أقل من 18 عاماً) من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية في مراكز العلاج بمحافظات الضفة الغربية: 220

•       ‎عدد السيدات من المصابين الذين تعاملت معهم الطواقم الطبية بمراكز العلاج في محافظات الضفة الغربية: 22

 

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