القسام تستهدف بارجة حربية في البحر وتقصف بئر السبع وعسقلان واسدود

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت مدن بئر السبع وعسقلان واسدود بعشرات الصواريخ ردا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

كما أعلنت القسام انهااستهدفت بالصواريخ بارجة حربية اسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطء غزة

واكدت انها اطلقت عدة صواريخ صوب البارجة التي اقرت اسرائيل بانطلاق الصورايخ صوبها.

وافادت قناة كان العبرية بإصابة صاروخية مباشرة لمبنيين اثنين في أسدود، ووقوع اصابات في القصف.

وذكرت القناة 12 العبرية ان 8 مستوطنين اصيبوا بسقوط صاروخ مباشر على برج في مدينة إسدود المحتلة