الاغاثة الزراعية تحذر من انهيار قطاع الانتاج الحيواني في قطاع غزة جراء منع ادخال الاعلاف

وطن: أكدت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) على ان الثروة الحيوانية في قطاع غزة تواجه اشكاليات كبيرة اثر العدوان المستمر على قطاع غزة واغلاق معبر كرم ابو سالم ومنع ادخال الأعلاف وهو الأمر الذي يهدد استمرار العمل في هذا القطاع.

وكنتيجة لحصار قطاع غزة المستمر منذ سنوات يتم إدخال الأعلاف اللازمة لتشغيل قطاع الثروة الحيوانية بشكل يومي من خلال المعابر التي تتحكم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وعليه فإن قطاع غزة لا يتوفر فيه مخزون استراتيجي من الاعلاف، حيث يمثل الاحتياج الشهري من الأعلاف لقطاع غزة 18 ألف طن .

كما يعاني قطاع غزة من مجموعة من الاشكاليات التي من شأنها مفاقمة معاناة مربي الثروة الحيوانية منها منع الاحتلال لدخول كميات كبيرة وكافية من الأعلاف، ارتفاع اسعار الأعلاف بشكل كبير وصعوبة انتاج وتصنيع هذه الاعلاف محليا في قطاع غزة بسبب منع الاحتلال دخول المعدات اللازمة لهذه الصناعة بالإضافة لندرة المواد الأولية اللازمة لتصنيعها .

وترى الإغاثة الزراعية بأن الاحتلال هو المعيق الرئيسي للنهوض بالقطاع الزراعي في قطاع غزة بشكل عام وبقطاع تربية الثروية الحيوانية بشكل خاص ، وذلك من خلال سيطرتها على المعابر وما يتبعه من إجراءات عقابية يعيشها المواطن الفلسطيني ، كما أن تعمد استهداف الأراضي الزراعية ومزارع الثروة الحيوانية عسكريا من شأنه تدمير هذا القطاع و دفع المزارعين للعزوف عن الاستثمار فيه .

وتدعوا الإغاثة الزراعية المنظمات الدولية و المؤسسات الحقوقية للضغط على الاحتلال من أجل رفع الحصار الخانق عن قطاع غزة و السماح بإدخال مختلف المواد الغذائية و الزراعية و الصناعية اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات ، بالإضافة لوقف الإعتداءات الوحشية المتكررة ووقف استهداف المنشآت و الأراضي الزراعية .

ويشار الى أن القطاع الزراعي في قطاع غزة يعاني الأمرين من ممارسات الاحتلال ، حيث يعاني 22 ألف مزارع في قطاع غزة من نقص حاد في الأعلاف و الأسمدة و المواد الأولية ، بالإضافة للقيود الكبيرة المفروضة على تصدير منتجات قطاع غزة للأسواق الضفة الغربية و الأسواق العربية الأخرى ، بالإضافة لتعريض حياة المزارعين للخطر من خلال استهدافهم بشكل مباشر خصوصا في المناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة و المعروفة اعلاميا بمنطقة السياج العازل .

ويتوزع مربي الثروة الحيوانية في قطاع غزة حسب وزارة الزراعة على النحو التالي :