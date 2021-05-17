العدوان على غزة .. 20 شهيدا من طلبة مدارس قطاع غزة

وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، ضرورة التدخل الدولي؛ لردع دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة، وعدوانها الغاشم بحق الأطفال وطلبة مدارس قطاع غزة، الذين يستشهدون كل يوم، ويجسدون شواهد دالة على وحشية الاحتلال وجبروته، واستهدافه للطلبة والمؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

ونعت الوزارة، في بيان، الشهداء الطلبة، من المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، والبالغ عددهم 20 شهيدا، وهم:

- بشار أحمد ابراهيم سمور/ الحادي عشر/ مدرسة المتنبي الجديدة الثانوية للبنين/شرق خان يونس.

-لينة إياد فتحي شرير/ العاشر / مدرسة الماجدة وسيلة بن عمار الثانوية للبنات/ غرب غزة.

-ديما الإفرنجي/ الحادي عشر / مدرسة محفوظ النحناح الثانوية للبنات / غرب غزة.

-مصطفى محمد محمود عبيد/ الحادي عشر/ مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين / شمال غزة.

-محمد صابر إبراهيم سليمان/ العاشر / مدرسة أسامة بن زيد الثانوية للبنين/ شمال غزة.

-حلا حسين رأفت الريفي/ الثامن / مدرسة السيدة رقية الأساسية للبنات/ غرب غزة.

-خالد عماد خالد القنوع/ الثاني عشر/ مدرسة خليل الرحمن الثانوية للبنين/ شمال غزة.

- هناء شكري القولق -مدرسة مصطفى حافظ الأساسية للبنات/ غرب غزة.

-حمزة نصار / السادس / مدرسة ذكور الهاشمية الأساسية /شرق غزة.

-أحمد رامي الحواجري / الثامن / مدرسة ذكور البريج الإعدادية/ الوسطى.

- تالا أيمن أبو العوف / مدرسة مصطفى حافظ الأساسية للبنات /غرب غزة.

غرب غزة./ - توفيق أيمن أبو العوف / مدرسة حسن الحرازين الثانوية

غرب غزة . / - دانا اشكنتنا - مدرسة القاهرة الأساسية "ب

غرب غزة./ - أحمد القولق - مدرسة سليمان سلطان (أ)

- ميرا رامي الإفرنجي - مدرسة القاهرة (ب) / غرب غزة.

- يارا محمد معين القولق – مدرسة القاهرة أ / غرب غزة.

- رولا محمد معين القولق - مدرسة القاهرة أ /غرب غزة.

- أمير رامي الإفرنجي - مدرسة أمير المنسي "ب / غرب غزة .

- حلا محمد معين القولق -مدرسة مصطفى حافظ الأساسية للبنات/ غرب غزة.

-زكريا زياد علوش/ الحادي عشر / مدرسة أسامة بن زيد الثانوية /شمال غزة.

وطالبت "التربية" كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووزارات التربية في العالم إلى فضح هذه الانتهاكات والضغط على الاحتلال؛ لوقف هذه الجرائم التي تشكل خرقاً واضحاً لكافة الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن قتل الطلبة الأبرياء بدم بارد، وقصف منازلهم، واستهداف ذويهم، يكشف عن نوايا الاحتلال وإمعانه في القتل، وارتفاع نسبة ذوي الإعاقة؛ نتيجة الاعتداءات الاحتلالية الهمجية، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لن تدخر جهداً في محاسبة الاحتلال على جرائم عبر القنوات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.

وتمنت "التربية" الشفاء العاجل لجميع الجرحى، متقدمة بأحر التعازي لذويهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، كما استذكرت الشهداء الطلبة الذين ارتقوا مؤخراً بالضفة، في عقابا، وأودلا في نابلس، والخليل.