صلاح موسى يكتب لـ"وطن": رسالة مفتوحة إلى محمد الضيف رسول كرامتنا ونبي الصادقين

بداية اسمح لي ان اتقدم لك ولكل رفاقك ومجاهديك واخوتك باسم كافة الاحرار الشرفاء بالاعتذار منكم، فنحن كنا مشغولين بتفاصيل حياتنا معتقدين ان الخلاص الفردي هو الحل، وكنا مخدوعين ان لا امل لنا بالمواجهة والانتصار وان هذه المرحلة قد اغلقت بواباتها علينا وانا لمهزومين لا محال!

نعتذر لأنكم كنتم تعملون ليل نهار رغم الحصار وظلم ذوي القربى لكم ، لقد اعدتم توحيد شعبنا وامتنا وكل الاحرار حول قبلة المسلمين الاولى وقدسية المكان والزمان وبوابة المعراج وارض المحشر والمنشر.

الأخ ابو خالد حفظه الله؛

ندرك أنّ وقتكم والملاحقة التي تتعرضون لها هي عنوان الانتصار على العدو والهزيمة له باذن الله، لذا حفظكم الرحمن من كل سوء ونصركم الله على كل معتدي ومقصر.

يكفيكم فخرا بانكم من وعد فصدق الوعد وعاهد فمضى، وانتصر لاهله في القدس والشيخ جراح وكل بقعة في فلسطين، يكفيكم فخرا انكم اعدت لنا روح الصادقين وبعثتم فينا نفحات الوحدة، بعد ان جزنا الضعف وسكن الوهن سلوكنا واعمالنا، بتنا كاعجاز نخله خاوية، فاذا هي باذن الله تنبعث بروح المقاومة وصمود المقدسيين الاحرار وثورة اهل اللد وعكا وحيفا وصفد وجنين ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وقلقلية وطولكرم وسلفيت وصمود وتضحيات اهلنا الصابرين المجاهدين في غزة وكل بقية يتواجد فيها الفلسطيني.

الاخ ابو خالد منّ الله عليك وعلى رفاقاك بالسلامة والعزة والانتصار، ندرك انكم تتعرضون لحرب مجنونة وضغط هائل وتدمير غير مسبوق وقتل وقح لكل ما ينبض بالحياة، انهم يريدون ان يقولوا لكم انكم تحتاجون الى عشرات السنين لاعادة بناء ما ندمره ونقتل فيكم روح الحياة والمقاومة ، ولطالما فعلوا ذلك ماذا لنا ولكم ان نخسر، فان دمروا كل شئ ماذا سيبقى لنا ولكم، انهم لا يدركون انهم كلما دمروا وقتلوا زادوكم وزادوا شعبنا اصرارا ان لا تراجع او استسلام ، بل انهم بذلك يقربونا الى الله عملا وشهادة وانتصارا، يجعلوا من اهلنا في كافة اماكن تواجده منارا لوحدة واحدة والتحام ميداني غير مسبوق.

نعلم انكم تعتبون علينا لأننا مقصرين، ونحن كذلك للاسف مقصرين، لان الحياة الدنيا شغلتنا وقتلنا الوهم ان السلام الخادع هو السبيل وشغلتنا امورنا الصغيرة عن قضيتنا واهلنا في غزة والقدس وعن المستوطنات واعتداءات المستوطنين. الا اننا نبشرك ان شعبنا نهض، والمفارقة المحزنه انه كلما اشتد الالم والدمار لديكم ازداد شعبنا وحدة وتمسكا في الدفاع عن الاقصى والقدس وقطاع غزة الصامد الصابر وفي الضفة وفي كل اماكن تواجده. انظر الى هذا الجيل الذي يدافع عن قضيتنا امام الاعلام الغربي الغاشم وانظر الى اهلنا في الاردن ولبنان وامريكا وكندا ومصر والمغرب وتونس وفي امريكا اللاتينية وفي كل بقعة بها نفحة روح من ابناء شعبنا.

انها حسرة الواقع بعد ان ادرك شعبنا ان اوروبا الكاذبة المنافقة تحاكم الضحية والجلاد في ميزان عدالتهم، وكأن حقوق الانسان لا تليق بنا الا لتفريقنا وتمزيق مجمتعنا من خلال المساواة الخادعة والفتنه الدائمة، وكأن امريكا لا تفهم الا لغة الكراهية حتى ننتصر، وان عدد من الحكومات العربية تطلب لوقف التصعيد، وكانهم لا يرون ان ما يجري في غزة هو ابادة جماعية وتدمير لكافة مقومات الحياة، وان ما يجري في الشيخ جراح هو تهجير وتطهير على اساس عرقي؟

الأخ ابو خالد حفظك الله؛

ليس لنا الا الله، ليس لنا الا نحن من بعده جل وتبارك، فارجو أن تعلنوا وتطلبوا من شعبنا وبصوتكم او بالنيابة عنكم الى الوحدة من خلال ابو عبيدة، والحديث باسم فلسطين كما تحدثت باسم القدس واهل الشيخ جراح وصوت الاقصى نادكم خاصة وان شعبنا اعلن وحدة الحال في كافة اماكن تواجده يوم غد الثلاثاء الموافق 18/5/2021 ليكون يوم لفلسطين بامتياز.

انها لحظة التوحد خلفكم كرسول للكرامة ونبى العاملين الصادقين. نرجوكم ألا تتراجعوا عن مطالبكم في الوحدة لابناء شعبنا في كافة اماكن تواجده وبناء روح الكرامة والانتصار للاقصى وكنيسة القيامة وحي الشيخ جراح ولشبابنا في الضفة وبكل تاكيد لرفع الحصار عن القطاع الصامد.

نرجوكم ان حافظوا على ارواحكم فانتم وكل المقاومين الاحرار الان عنوان كل حر وشريف وامل كل العابدين والحامدين انتم روح كل الثائرين من كافة الاطياف الفلسطينية. حفظكم الله من كل مكروه ونصر الله شعبنا بشموخ امثالكم على المحتل والمجتمع الدولي الظالم وعلى عدد من انظمة عربية التي باعت نفسها للشيطان، وجعل الله لكم في كل درب نصرا ومن كل ضيق مخرجاوباذن الله اننا منتصرون بامثالكم، هذه رسالتي لكم فارجو ان تصلكم وانتم من صمود الى ثبات الى قهر للعدو الى نصر مؤزر الى وحدة وتماسك لشعبنا. فهل تصلكم رسالتي هذه!

ولا نقول لكم إلا حسبنا الله ونعم الوكيل