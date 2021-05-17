قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية و الائتلاف التربوي: "الأطفال والتعليم في غزة تحت النار"

وطن: ادان قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية والائتلاف التربوي في قطاع غزة، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة المناطق الفلسطينية، والتي أسفرت خلال الأيام القليلة الماضية إلى استشهاد أكثر من 197 بينهم 58 طفلا و34 سيدة وأكثر من 1235 جريح وتدمير أكثر من منزل بشكل كامل إضافة إلى آلاف المنازل التي تضررت بشكل جزئي، بالإضافة لتعرض عشرات المؤسسات التعليمية والمدارس لأضرار جسيمة نتيجة القصف الهمجي من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت قطاع التعليم في الشبكة في بيان له وصل وطن "ان العدوان ادى إلى ظهور بوادر أزمة نزوح إنسانية جديدة نتيجة القصف المركز لبعض المناطق في غزة، حيث أدى هذا القصف لغاية اليوم إلى نزوح قسري لعدد كبير من الأسر جلهم من الأطفال والنساء خوفاً من الضربات. وتشير تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن أكثر من 38 ألف نازح سعوا للحصول على مأوى طارئ في 48 مدرسة من مدارسهم في مدينة غزة، حيث يتم استخدام المدارس حالياً لأغراض الحماية فقط، ولم يتم تمكينها بعد لتقديم باقي الخدمات الإنسانية الأخرى."

ولفت البيان أن عدد المرافق التعليمية التي تتضرر بازدياد مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وبحسب آخر التقارير الواردة من مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية (oPt Education Cluster) إلى أن حوالي 41 مرفقًا تعليمياً، بما في ذلك المدارس ومركز التدريب المهني ومرافق التعليم العالي قد تأثرت منذ بدء التصعيد الحالي.

ويحمل قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية والائتلاف التربوي الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الحقوقية والقانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وما يسببه من خسائر وتداعيات محتملة على الأطفال والحياة التعليمية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

وطالب قطاع التعليم في الشبكة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واليونيسكو، بالخروج عن صمتهم وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل مستمر وممنهج وواسع النطاق ضد حقوق الشعب الفلسطيني، وضد المؤسسات التعليمية والأطفال، والتحقيق فيها، ووضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي محل المساءلة والمحاسبة، وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، بما فيها ضرورة إدراج هذا الاحتلال وأركانه المختلفة، وجيشه والمستوطنون الإرهابيون على قائمة الأمم المتحدة للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة. كما نؤكد على ضرورة توفير برامج دعم نفسي للأطفال للتخفيف من حدة الصدمات النفسية التي يتعرضون لها وتداعياتها وتقديم الإرشادات المناسبة لهم ولعائلاتهم.

ودعا قطاع التعليم في الشبكة و الائتلاف التربوي الفلسطيني إلى ضرورة التعاون ما بين كافة مكونات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية من أجل القيام بأكبر حملة رصد وتوثيق لكافة جرائم سلطات الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، وتشكيل خلية عمل من أجل إعداد سلسلة تقارير حقوقية لاستخدامها في تفعيل كافة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بما فيها محكمة الجنايات الدولية، والمقرر الأممي الخاص بالتعليم.