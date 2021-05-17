ايها الشعب وَلوا وجوهكم الى الاضراب الشامل اثابنا واثابكم الوطن

رام الله - خاص وطن: فليكن غدا الثلاثاء التجسيد العملي لوحدة الشعب الفلسطيني وقراره النضالي والسياسي، بالإضراب الشامل والعام في كل فلسطين من بحرها الى نهرها ومن ناقورتها الى رفحها.

هذه الوحدة التي تجسدت بالدم والفعل النضالي منذ اسابيع، حين هب قطاع غزة للدفاع عن القدس وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى بالدم واللحم مقابل براكين المتفجرات، لينهض الداخل المحتل، ويفجر ثورته، على 7 عقود ونيف من الأسرلة والتهويد وسياسات تفتيت المجتمع وأغرقه في القتل والمخدرات والسلاح، وليبدأ نبض الضفة .

منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، والتي انفجرت فلسطين خلالها بعد اقتحام ارائيل شارون المسجد الاقصى، ها هي فلسطين تعيد سيرتها الاولى، وغدا نولي وجهنا الى الاضراب الشامل.

وجاء الإضراب الشامل بدعوة من لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل المحتل لكي يشمل التجمعات والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، وهي الدعوة التي تلقفها العديد من النشطاء الذين دعوا لتعميمها في كل فلسطين من بحرها الى نهرها، في دلالة على ضرورة مشاركة الجميع في الإضراب والامتثال له.

وفور اعلان الاضراب استجابت مكونات مختلفة للأضراب، دعت هيئات حراكية وشبابية في مختلف أنحاء فلسطين إلى إضراب شامل في فلسطين التاريخية في مواجهة الاحتلال مترافقا مع النزول إلى الشوارع.

فقد أكد اتحاد المعلمين لوطن اليوم الاثنين، ان الاتحاد قرر الاستجابة للدعوة إلى الإضراب الشامل؛ وعليه فإن غداً الثلاثاء هو إضراب شامل في كافة مديريات التربية ومدارسها، مع دعوة المعلمين للانخراط والمشاركة في كل المسيرات والفعاليات والمظاهرات والمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها دعت شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الى الاستجابة للإضراب الشامل، داعية الى شمول الاضراب كافة الأراضي الفلسطينية والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية ورفع العلم الفلسطيني في كل الفعاليات.

كما أعلنت حركة فتح، فجر اليوم الإثنين، الإضراب العام والشامل بكل مناحي الحياة، في محافظات الضفة، يوم الثلاثاء المقبل 18 أيار/ مايو 2021، والاستنفار على كل نقاط التماس، مؤكدة أن إعلان الإضراب الشامل يأتي "في ظل تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية، على شعبنا الصامد في الداخل المحتل وعنجهية العدوان على قطاع غزة الحبيب، واستمرار سياسات التهجير والتهويد في القدس المحتلة، ودفاعاً عن كرامة شعبنا ومقدراته".

لقد شكلت المواجهة الاخيرة بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال حسب رأي المتابعين، بداية مرحلة جديدة، عنوانها وحدة الموقف والمواجهة في كل فلسطين، وسقوط تسميات الشرذمة والفرقة فلا فرق بين الضفة وغزة والداخل المحتل، فجميعنا على خط المواجهة.

ان الحالة النضالية التي تعززت في كل فلسطين، خلال المرحلة الماضية، يعد الاضراب احد تجلياتها، والذي يجب البناء عليه وعدم التوقف هنا، خاصة ان الجماهير اثبتت بالعمل والفعل انها لديها القدرة على التضحية والفداء حين يتطلب ذلك.

تحمل المواجهة الأخيرة التي لا يزال الشعب الفلسطيني يخوضها على كل شبر من فلسطين، في رحمها بذور التغيير وتأسيس مرحلة جديدة، باتت تجلياتها اقرب التجلي، مرحلة ستكون الكلمة العليا فيها للجماهير ومن يثبت قدرته على القيادة والتضحية، وما الاضراب الشامل الا وجها لتلك المرحلة، لقد انتهى زمن الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، فالى الإضراب أيها الناس اثابنا واثابكم الوطن.