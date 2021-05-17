قصف الاحتلال يشعل حريقًا هائلًا في مصنع للإسفنج شرقي جباليا

وطن: تسبب قصف الاحتلال، صباح الاثنين، باندلاع حريق هائل في مصنع للإسفنج شمالي قطاع غزة، في وقت يعمل الدفاع المدني على إخماده.

وأفادت مصادر محلية بسقوط عدة قذائف مدفعية أطلقها جيش الاحتلال على مصنع "فومكو" الواقع شرقي جباليا شمالي القطاع.

وأوضحت أن انفجار القذائف تسبب باندلاع حريق هائل شوهد من مناطق شمالي القطاع ومدينة غزة.

ويحتوي المصنع على مواد قابلة للاشتعال تُستخدم في صناعة الإسفنج.

من جهته، قال جهاز الدفاع المدني إنه يعمل على إخماد الحريق الذي اندلع جراء قصف إسرائيلي.