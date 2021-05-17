استجابة للإضراب الشامل .. اتحاد المعلمين لوطن: غداً الثلاثاء هو إضراب شامل في كافة مديريات التربية ومدارسها

وطن: أكد اتحاد المعلمين لوطن اليوم الاثنين، ان الاتحاد قرر الاستجابة للدعوة إلى الإضراب الشامل؛ وعليه فإن غداً الثلاثاء هو إضراب شامل في كافة مديريات التربية ومدارسها.

وقال الامين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات لوطن ان الاتحاد قرر الاضراب في كل مديريات ومدارس التربية والتعليم ودعوة المعلمين جميعا للانخراط والمشاركة في كل المسيرات والفعاليات والمظاهرات والمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتزامن مع دعوة لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل المحتل إلى اعلان إضراب شامل في التجمعات والبلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، دعا فلسطينيون الى ضرورة ان يكون الاضراب في كامل فلسطين، وعلى كامل التراب الوطني، مشددين على ضرورة مشاركة الجميع في الإضراب والامتثال له.