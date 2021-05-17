جنين: الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز آخر خلال مواجهات قرب حاجز الجلمة

وطن: اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا، واحتجزت آخر خلال مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة شمال جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد اللطيف شاكر السعدي، خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من الحاجز المذكور، عقب قمع مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا.

كما احتجزت تلك القوات الشاب نديم بسام شرقاوي على الحاجز المذكور، وإستجوبته لساعات، قبل أن تخلي سبيله.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية العرقة، أطلقت خلالها وابلا من القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات.