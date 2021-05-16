فلسطينيو الداخل يعلنون الإضراب الشامل الثلاثاء

وطن: دعت لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل المحتل اليوم الأحد إلى إضراب شامل في التجمعات والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها في مدينة يافا إن الدعوة إلى الإضراب تأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا".

وطالبت لجنة المتابعة "بأن يكون إضرابا سلميا".

وتشهد العديد من المدن والبلدات داخل الخط الأخضر مواجهات عنيفة استشهد فيها فلسطيني وأصيب المئات.

ودعت اللجنة في بيانها "لوقف الحرب الدموية على قطاع غزة، والعدوان المستمر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وسحب كافة العصابات الاستيطانية وقوات القمع من جميع مدننا وقرانا، بما فيها مدن الساحل".