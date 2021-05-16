4 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، أربعة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل.

وأفاد شهود عيان، بان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بطلق معدني بالراس نقل على إثره إلى المستشفى ووصفة إصابته بالمستقرة.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل أصيب مواطن بالرصاص المعدني بالقدم، في مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البلدة، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

كما وأصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق بالغاز على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جراء قمع قوات الاحتلال المتمركزة لمسيرة تضامنية خرجت على مدخل المخيم للتنديد باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على شعبنا.

وجابت مسيرة حاشدة شارك فيها مئات المواطنين شوارع بلدة الظاهرية جنوب الخليل، دعما وإسنادا للقدس ولأهلنا في غزة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الداعية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشهدت مدينة الخليل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تركزت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أدت إلى إصابة شابين بالقدم، أحدهما بالرصاص الحي والأخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ووصفة إصابتهما بالطفيفة. وفي منطقة وادي الهرية جنوب المدينة أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهما ميدانيا.

وفي منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.