الاحتلال يقتحم بلدة رامين شرق طولكرم ويهدد باغلاقها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، بلدة رامين شرق طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وذكر مواطنون من البلدة، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه منازل المواطنين، و قنابل الغاز تجاه كل من يتواجد في الشوارع، وهددوا عبر مكبرات الصوت بإغلاق البلدة في حال إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين.

وأشارت مراسلتنا الى تواجد مجموعات من المستوطنين على مداخل البلدة بحراسة دوريات الاحتلال.