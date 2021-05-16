إصابة شاب برضوض والعشرات بالاختناق واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال شرق جنين

وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، شاب برضوض والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال قرب حاجز سالم العسكري شمال شرق جنين.

وأفاد مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي بأن شابا أصيب برضوص خلال مطاردته من قبل قوات الاحتلال في سهل الجلمة أثناء مواجهات اندلعت على حاجز سالم تم نقله إلى مستشفى جنين، كما أصيب العشرات بالاختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة اتجاه المواطنين.

وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة بهاء محمود ابو الحسن (20 عاما ) من جنين قرب حاجز الجلمة.