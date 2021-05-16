"كابينت" الاحتلال لم يناقش وقف العدوان على غزة

وطن: ذكرت مصادر عبرية، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) لم يبحث خلال اجتماعه، اليوم الأحد، وقف إطلاق النار، وأن الهدنة ليست على جدول الأعمال حاليا.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر سياسي مطلع (لم يسمه)، عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر قوله: "الكابينت لم يناقش وقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر أن "التوصل إلى هدنة طويل الأمد ليس مطروحا حاليا على جدول الأعمال الإسرائيلي".

في المقابل، أشار الموقع إلى أن مسؤولين في القيادة السياسية للاحتلال منخرطون في عملية "حارس الأسوار" التي تطلقها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ الإثنين، قالوا إنه يتعين على تل أبيب أن تبدأ اليوم المضي قدما نحو التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة "في ظل الإنجازات التي تحققت في القتال حتى الآن، والضغط الدولي المتزايد، وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة".

ومنذ 10 مايو/آيار الجاري، بدأ جيش الاحتلال عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، فيما ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على المدن المحتلة.