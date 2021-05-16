شرطة الاحتلال تعتقل 5 شبان في الشيخ دنون بالداخل المحتل

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، خمسة شبان من سكان قرية الشيخ دنون على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس والمسجد الأقصى والشيخ جراح وقطاع غزة والضفة الغربية وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب وحماية الشرطة.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل حملة اعتقالات واسعة تنفذها شرطة الاحتلال في مختلف مدن وبلدات أراضي الـ 1948 بين الشبان العرب.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في حيفا اليوم بطلب الشرطة تمديد اعتقال الخمسة للتحقيق.