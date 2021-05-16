غزة: 50 انتهاكا ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ الثلاثاء الماضي

وطن: وثقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 50 انتهاكا إسرائيليا ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، خلال الفترة (من 11- 15 أيار/مايو 2021).

وفي تقرير لها، الأحد، قالت الهيئة إن قوات الاحتلال تسببت بإصابة (8) صحفيين إصابات جسدية، معظمها بشظايا الصواريخ، تمثل (17%) من إجمالي الانتهاكات، و(4) حالات إصابة بالهلع والصدمة، تمثل (8%) من إجمالي الانتهاكات.

كما قامت قوات الاحتلال بتدمير (26) مؤسسة صحفية بشكل كلي، تمثل (54%) من إجمالي الانتهاكات، و(2) مؤسسة صحفية بشكل جزئي، تمثل (4%) من إجمالي الانتهاكات.

كما قامت قوات الاحتلال، وفق التقرير، بقصف (6) منازل يقطنها صحفيون، تمثل (13%) من إجمالي الانتهاكات، والتسبب بأضرار جزئية لـ (1) سيارة لوكالة أنباء، تمثل (2%) من الانتهاكات، كما نفذت قوات الاحتلال عدد (1) هجمة اختراق إلكترونية بهدف إغلاق أو اختراق مواقع إخبارية فلسطينية، تمثل (2%) من إجمالي الانتهاكات.

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