اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شمال البيرة

وطن: اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة، بعد إغلاق عدد من المستوطنين الطريق والاعتداء على السيارات المارة.

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة عصام بكر، إن المسيرة اليوم للتأكيد على رفض شعبنا للجرائم المتواصلة بحقه في غزة والضفة والقدس المحتلة.

وأضاف، أن شعبنا يشتبك مع الاحتلال الآن في مختلف نقاط التماس، للتأكيد على الوقوف إلى جانب شعبنا في غزة بعد تصاعد الهجمة المرتكبة بحقه.

وقال بكر: إن المسيرة اليوم تهدف للرد على عدوان الاحتلال والمستوطنين الذين اعتدوا على المواطنين قرب حاجز بيت ايل ظهر اليوم.

وكانت مسيرة قد انطلقت من دوار المستحضرات الطبية، باتجاه الحاجز من قوى وفصائل فلسطينية ودعما لغزة والقدس

"وفا"