5 وفيات و169 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 28، جنين 23، نابلس 41، سلفيت 4، ضواحي القدس 2، بيت لحم 4، الخليل 9، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 15، طوباس 0"، قطاع غزة 41.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 20، جنين 31، نابلس 258، سلفيت 4، ضواحي القدس 0، بيت لحم 16، الخليل 24، قلقيلية 40، أريحا والأغوار 79، رام الله والبيرة 52، طوباس 7"، قطاع غزة 801.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: " طولكرم 1، نابلس 2، سلفيت 1، طوباس 1".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 121 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 271,828 بينهم 195,305 تلقوا الجرعتين من اللقاح.