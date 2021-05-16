وطن: قالت حكومة ولاية أوتار براديش بشمال الهند، إنه تم العثور على جثث ضحايا فيروس كورونا ملقاة في بعض الأنهار الهندية، اليوم الأحد.

وأضافت أن ذلك قد يكون ناتج عن الفقر والخوف من المرض في القرى.

وصدمت صور الجثث التي جرفها التيار في نهر الجانج المقدس لدى الهندوس شعباً يرزح تحت عبء أسوأ زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في العالم.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام ربطت الزيادة الأخيرة في أعداد هذه الجثث بالجائحة إلا أن ولاية أوتار براديش، التي يقطنها 240 مليون نسمة، لم تكشف حتى الآن علناً عن سبب الوفيات.

وقال مانوج كومار سينغ مسؤول في الولاية إنه "لدى الإدارة معلومات تفيد بإلقاء جثث من توفوا نتيجة كوفيد-19 أو أي مرض آخر في الأنهار بدلا من التخلص منها وفقاً للطقوس المناسبة، ونتيجة لذلك انتشلت جثث من الانهار في مناطق كثيرة".

وقال سينغ إن من بين الأسباب المحتملة للتخلص من الجثث في الأنهار نقص الأموال اللازمة لشراء مواد مثل الحطب لحرق الجثث والمعتقدات الدينية في بعض المجتمعات وتخلص العائلات من الضحايا خوفا من الفيروس".

وطلب من المسؤولين بالقرى التأكد من عدم إلقاء الجثث في الأنهار، وقال إن حكومة الولاية ستدفع خمسة آلاف روبية (68 دولاراً) للأسر الفقيرة لحرق جثث الموتى أو دفنها.

كما طلبت الولاية من الشرطة القيام بدوريات في الأنهار لوقف هذه العملية.

وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين أمس السبت، موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.

وسجلت السلطات الصحية في الهند حتى اليوم الأحد 24,684,077 إصابة بكورونا، و 270,319 وفاة.

المصدر: الميادين