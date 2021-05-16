لندن: أكثر من 100 ألف يتظاهرون قرب سفارة الاحتلال رفضا للعدوان الإسرائيلي

وطن: تجمع أكثر من 100 ألف شخص في شوارع العاصمة البريطانية لندن، للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي المستامر على شعبنا الفلسطيني.

وطالب منظمو التظاهرة الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء فوري للمساعدة في إنهاء العنف "الوحشي" ضد الشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون هتافات "فلسطين حرة حرة"، وتجمعوا خارج سفارة الاحتلال في منطقة كنسينغتون.

وخاطب حسام زملط، السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة، المحتجين بالقول: "هذه المرة مختلفة. هذه المرة لن يتم حرماننا بعد الآن. نحن متحدون، لقد سئمنا من القمع. اليوم نقول كفى .. كفى بالتواطؤ. شكرا لوقوفكم معنا".

وعلى منصة مؤقتة في شارع كينسينغتون هاي ستريت، قالت ديان أبوت من حزب العمال المعارض للجمهور: "يجب أن نتذكر أننا جزء من حركة دولية. هذه حركة عالمية من أجل العدالة".

واضاف "الشعب الفلسطيني تصادر اراضيه .. وهم يقتلون الان في منازلهم. كل هذا غير قانوني".

كما تحدث زعيم حزب العمل السابق جيريمي كوربين قائلاً: "أصواتنا العالمية هي التي ستوفر العون والراحة والدعم في تلك المستوطنات إلى جانب غزة وجميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية الذين يعانون في هذا الوقت".