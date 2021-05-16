"التنمية الاجتماعية" تدين قصف مقرها في قطاع غزة

وطن: أدان وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مقر وزارة التنمية الاجتماعية الكائن في شارع الثورة وسط مدينة غزة، ما تسبب بالحاق أضرار بليغة في مقر الوزارة ومخزن العهُد التابع لها.

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف اسرائيل عن جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وأطفاله ونسائه وشيوخه حيث أسفر العدوان الاسرائيلي على القطاع عن استشهاد 174 من المدنيين.

وأكد أن استهداف الاحتلال لمقرات الحكومية، هو مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية، واعتداء صريح على المعايير والقيم الأممية التي فرضت لهذه المؤسسات الحماية.

واضاف مجدلاني أن عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، وعدم إلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، يجعلها تتمادى بعدوانها ضد البشر والحجر وأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى بحالة صمت إزاء هذا الوضع الخطير في غزة، ويجب أن يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تكف فوراً عن هذا العدوان ضد شعبنا.

واشار الى أن مخازنها الرئيسية الكائنة في شارع الوحدة كانت قد تعرضت لقصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مما أدى الى تدميرها بالكامل.

وفي ختام بيانه قال مجدلاني " ان تدمير مقر الوزارة لن يعيقنا عن القيام بواجبنا في تقديم خدمات الحماية والرعاية والاغاثة لأبناء شعبنا في قطاع غزة".