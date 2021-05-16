الخارجية السورية: لن ندخر جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع والوطني

وطن: قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال لقائه، اليوم الأحد، مع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي،" إن الشعب الفلسطيني ليس غريباً عليه أن يقوم بالمعجزات، ونحن مستعدون لأي شيء تطلبه فلسطين، لأن فلسطين هي قضيتنا الأولى والمركزية"

وأضاف المقداد أن المواجهة مع "إسرائيل" هي معجزة أمام الآلة العسكرية "الإسرائيلية" المدعومة من الولايات المتحدة.

وحيا المقداد صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن سوريا لن تدخر جهدا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع والوطني.

وأشار إلى أن هذا النضال "كشف عورات المطبعين والمستسلمين، وكشف عورات من يدعون حرية وحقوق الشعوب في هذا المجتمع الدولي الفاشل والمنحاز إلى الأقوى ومن يملك السلاح للأسف الشديد".

وأردف بالقول: "سيأتي اليوم الذي سننتصر به سويا، لأننا نحن في سوريا واجهنا الإرهاب المدعوم من اسرائيل، وأنتم تواجهون الإرهاب الإسرائيلي، ونحن في خندق واحد، ونحن شعب واحد".

من جانبه أشار عبد الهادي إلى أنه في ذكرى هذا العام للنكبة بدأ الشعب الفلسطيني الصامد ينفض غبار النكبة عنه من خلال هذه الملحمة التاريخية لمواجهة هذا الاحتلال العنصري الفاشي ومواجهته بكل الوسائل.

وفي السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة مفتوحة علنية بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية، بما في ذلك الوزير الفلسطيني، لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: روسيا اليوم